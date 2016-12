Berlusconi nomina Toti nuovo consigliere politico di Forza Italia

19:47 - Silvio Berlusconi ha nominato Giovanni Toti nuovo consigliere politico per il programma di Forza Italia. Lo rende noto un comunicato del partito, che annuncia anche le nomine di Alessandro Cattaneo (responsabile formazione amministratori locali), Andrea Mandelli (responsabile dei rapporti con le professioni), Enrico Lillo (presidente Comitato Trentino Alto Adige) e Gianfranco Rotondi (commissario del Molise).

Gli apprezzamenti di Alfano. "Non voglio esagerare in complimenti nei confronti di Giovanni Toti per non nuocergli all'interno di Forza Italia". Con questa battuta il leader del Nuovo Centro Destra ha espresso il suo apprezzamento nei confronti dell'uomo sul quale punta Silvio Berlusconi. "L'importante - ha aggiunto - è che FI comprenda che si debba costruire un'alleanza tra i partiti alternativi alla sinistra. Ci vuole il coraggio per fare questo. Spero che in FI prevalga il coraggio e il buon senso per realizzare questa operazione".



Gli altri nominati da Berlusconi - Dopo la nomina di Giovanni Toti a consulente politico per il programma, il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha provveduto ad altre nomine operative per il partito. Si tratta di Annagrazia Calabria, Responsabile del Movimento Giovanile; Enrico Pianetta, Responsabile del Movimento Seniores; Michaela Biancofiore, Responsabile Risorse Umane; Elena Centemero, Responsabile per la Scuola e per l'Università; Antonio Palmieri, Responsabile Internet e Nuove Tecnologie; Franco Carraro, Responsabile per lo Sport; Mino Giachino, Responsabile Trasporti e Logistica; Valentino Valentini, Responsabile per i Rapporti Internazionali.