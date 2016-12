Berlusconi: "Grillo? Un voto sprecato" "Nuova politica economica o default"

19:24 - In un'intervista a Tgcom24, Silvio Berlusconi rilancia i cardini della campagna elettorale di Forza Italia: "Diamo un anno di tempo alla Ue per cambiare la Bce in modo che stampi più moneta. Il voto moderato serve per condizionare la Merkel". Poi l'affondo su M5S: "Votare Grillo in Europa è sprecato". Sulla politica italiana: "Il Senato riformato non sia dopolavoro per sindaci. Da noi serve un presidente eletto dai cittadini".

Silvio Berlusconi ha ripercorso la trattativa con Renzi sulle riforme spiegando che quella uscita dall'esecutivo non è la stessa alla quale aveva dato il suo ok. "Quella riforma va bene solo a Renzi e ai suoi più stretti collaboratori perché si trasforma il Senato in un dopolavoro. I cambiamenti sono ben altri".



Sull'Europa il leader di Forza Italia si dice pronto a conquistare il voto moderato senza la tv ("la gente non guarda più i talk politici") puntando sui social network e soprattuto sul contatto diretto. "Gli iscritti ai club andranno di porta in porta per spiegare che solo col voto moderato possiamo cambiare le cose in Europa, condizionando il peso della Merkel. E' la Germania che non vuole cambiare la Bce, non vuole farne una banca centrale vera come la Fed o come avviene in Giappone dove la banca centrale stampa moneta all'occorrenza. E non dicano che si crea inflazione perché l'economia riparte anche se c'è l'uno, il due o il tre per cento di inflazione".



Berlusconi interviene poi a Matrix e attacca il Nuovo centrodestra: "Alfano non ha il quid della gratitudine. E nel suo partito ci sono persone di 82 anni, un record". Rivolgendosi agli italiani assicura: "Io sono sempre vicino alla gente e so meglio di altri politici di professione di cosa ha bisogno. Se vinciamo alzeremo le pensioni più basse a 800 euro, forse a mille euro".



Sulle primarie afferma: "Con Berlusconi sarebbero inutili. Senza di me mi sembra logico mettere in lizza competitori che hanno più consenso". "L'Italia, la Francia e il Portogallo possono rischiare il default come l'Argentina perché l'euro non è assistito dalla banca centrale. Io voglio sperare che si possa cambiare la politica europea", prosegue il leader di FI.



Tornando a parlare del premier, Berlusconi sostiene: "Credo che lui sia innamorato di me". "Renzi è andato da Mike Bongiorno ha visto quella tv e ha chiesto: ma chi ha fatto tutto questo? Berlusconi. E allora devo fare come lui", racconta. Sulla forma fisica di Renzi dice: "Ha farro bene ad andare da Amici. Ora non ce la fa ad allacciarsi le scarpe, gli consiglio di mandare quel giubbotto dal sarto per farlo allargare".