Berlusconi: "Euro così non va, la Merkel sta dividendo l'Europa"

11:28 - "Un'uscita dall'euro sarebbe un errore. Noi non la proponiamo affatto. Ma diciamo chiaramente che l'euro, così com'è, è destinato a fallire". Queste le parole di Silvio Berlusconi alla Welt am Sonntag. Il leader di Forza Italia sostiene inoltre che la Bce debba "in futuro garantire i debiti degli Stati e stampare moneta".

Le scuse ai tedeschi - "Forse mi sono espresso in modo infelice, e mi scuso con coloro che si sono sentiti offesi", così Berlusconi parla a proposito della recente affermazione sul fatto che i tedeschi non riconoscerebbero l'esistenza dei lager. Ribadendo che le sue parole sono state divulgate fuori contesto, ha criticato certa stampa estera in Italia che, in modo "forse un po' pigro si limita a fare da cassa di risonanza" ai media di sinistra italiani.



Kohl ha unito, la Merkel no - Il leader di Forza Italia si è poi soffermato sulla figura della Cancelliera Angela Merkel: "Io mi limito a dire che Kohl ha unito la Germania e la cancelliera Merkel, con la politica economica che sostiene, sta dividendo l'Europa". "Questo mi dispiace in modo particolare - ha aggiunto - anche perché con Frau Merkel abbiamo qualcosa in comune relativamente ai valori di base e alle questioni di comprensione culturale".