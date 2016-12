16 maggio 2014 Beppe Grillo: "Vivisezione per Dudù"

Pascale: "Per lui uccidere non è reato" Il comico genovese attacca Berlusconi usando il suo cane ma la compagna

del leader di Forza Italia difende il barboncino a spada tratta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:01 - Battibecco al vetriolo tra Grillo e la Pascale. Il comizio a Pavia del leader M5S è diventata l'occasione per sferrare un attacco a ciò che Silvio Berlusconi ha di più caro: il cane Dudù. Il comico genovese ha detto: "Berlusconi è impazzito per questo cane. Ma Dudù dev’essere affidato alla vivisezione. Io ce l’ho un cagnetto così, ce l’ha mia moglie. Li detesto perché i proprietari di questi cagnetti non amano i cani, amano il proprio cane".

La replica della Pascale - Punta sul vivo, risponde subito la compagna del leader di Forza Italia, Francesca Pascale: "È una notizia che Grillo sia favorevole alla vivisezione. Non è una notizia che per lui ammazzare non è un reato".



Sempre al fianco degli animali, la forzista Michela Brambilla difende Dudù su Twitter: "La battuta di Grillo? Non mi fa ridere...anzi mi meraviglia molto".