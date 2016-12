Anche Romano Prodi cede al selfie

16:40 - "Anch'io, anch'io!". Dopo Obama, le star di Hollywood agli ultimi Oscar e il collaudatissimo Renzi, anche Romano Prodi non sfugge alla moda del selfie. E così si è messo in posa anche lui, insieme alla moglie Flavia, davanti al cellulare dell'amico Roberto Morgantini, durante l'inaugurazione del Mercato di Mezzo nel centro storico di Bologna.



Autore dell'autoscatto è stato proprio Morgantini, ex numero uno della Cgil stranieri e da tempo vicino al mondo del no profit (dall'associazione dei senzatetto "Piazza grande" ai progetti di Coop Adriatica). "Ho proposto a Flavia di farci una foto-ricordo - racconta Morgantini - e Romano si è voluto aggiungere". Nell'immagine, poi postata su Facebook, l'ex premier accenna un sorriso.