Alfano frena Renzi sulle unioni civili Ok sui tempi della riforma elettorale

15:38 - "Non si può pensare alle unioni civili senza pensare prima alle famiglie". Lo ha precisato il vicepremier Angelino Alfano, in un'intervista al Tg2, rispondendo ad uno dei punti del patto di coalizione proposti dal segretario Pd, Matteo Renzi. Prudente anche sul superamento della Bossi-Fini, il leader del Nuovo centrodestra aggiunge: "Con la sicurezza degli italiani non si scherza".

Sulla riforma elettorale, il vicepremier ha sottolineato che la tempistica va bene "se a febbraio passa il primo sì alla Camera" dicendo di confidare che l'accelerazione "non sia per anticipare il voto". Su questo, tra l'altro, ha aggiunto che la riforma non indebolisce il governo, anzi, "lo rafforza perché, se a maggio abbiamo la riforma elettorale e abbiamo avviato il superamento del bicameralismo, ci presentiamo ai cittadini con risultati importanti".