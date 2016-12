6 febbraio 2014 "Chi" mostra Matteo Renzi a 7 anni:pantaloncini e sorriso da boy-scout Dalla ormai celebre apparizione come concorrente della "Ruota della fortuna" a fianco di Mike Bongiorno fino al chiodo in pelle nera sfoggiato da Maria De Filippi: guarda il Segretario del Pd in versione "alternativa" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:11 - Il segretario del Pd sta lavorando alacremente su più fronti per cambiare volto al suo partito e al Paese occupandosi in questi giorni di legge elettorale e Jobs Act. In attesa di capire come le sue mosse politiche influenzeranno anche la vita del Governo Letta, i suoi elettori e non solo possono vedere com'era il sindaco di Firenze qualche anno fa. Il settimanale "Chi" è riuscito a reperire degli scatti che lo ritraggono nei panni del boy-scout, all'età di sette ani e poi un po' più grandicello.



È Don Giovanni Sassolini, ex parroco di Rignano sull’Arno, dove il giovane Matteo è cresciuto, a raccontare quegli anni: "Quando l’ho conosciuto aveva sette anni, si stava preparando per la Comunione. Indossava già la sua tonaca tarcisina per servire messa con me. Guardava e imparava in fretta. Un bravo chierichetto… già un po’ manager". Non è però la prima volta che il numero uno del Pd viene immortalato in situazioni informali e insolite: dall'uscita con la bandana agli scatti in bicicletta, dalla cabina di guida di un escavatore al chiodo in pelle nera sfoggiato da Maria De Filippi, fino alla ormai celebre apparizione come concorrente della "Ruota della fortuna" a fianco di Mike Bongiorno.



