"Hai mai visto un presidente del Consiglio...": il lapsus di Salvini

In un'ora e cinque minuti di intervista sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, sottoposto a decine e decine di domande ecco, a un certo punto, il fuoriprogramma: il lapsus. "Hai mai visto un presidente del Consiglio in carica che si augura che il governo cada dopo due settimane?": è questa la frase interrogativa retorica che il ministro dell'Interno Salvini si pone. Subito, però, si corregge e dice: "Vicepresidente del Consiglio". Ma la gaffe non è sfuggita ai presenti e alle telecamere.