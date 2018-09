Salvini: "No doppio forno, con Berlusconi solo accordi locali" | Tajani: "Vuole botte piena e moglie ubriaca"

Al festival di Atreju, Salvini ha precisato che Luigi Di Maio è "una persona di parola onesta e concreta con cui sto lavorando bene. Con altri 5 stelle, invece, no".



"Alle regionali candidati comuni col centrodestra" - Il ministro dell'Interno ha spiegato che "per le Regioni avremo candidati comuni come abbiamo sempre fatto. Vogliamo mandare a casa la sinistra che ha fatto disastri in Abruzzo, in Basilicata, in Sardegna, a Firenze, a Bari". Quanto al ruolo di Berlusconi, "è uno dei tre, lo metto sullo stesso livello".



"Avrei voluto Fdi dentro il governo, Forza Italia invece no" - "Per me il governo poteva essere allargato a Fratelli d'Italia" mentre a Forza Italia "no", perché "con Giorgia Meloni condividiamo certi valori" e per esempio "io mi ricordo la battaglia di Roma che abbiamo combattuto in due mentre qualcuno sparava da fuori", ha sottolineato il vicepremier.



"Olimpiadi 2026? Proposta italiana ci sarà" - Sulla vicenda Giochi 2026 "a me piaceva l'idea di una Olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto - ha precisato Salvini -. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto perché queste Olimpiadi italiane ci siano. E se il governo era disposta a fare la sua parte con tre, non vedo perché non dovrebbe farlo con due" sedi.



"Galera per chi pesta un essere umano" - "Se uno pesta un altro essere umano, può essere giallo, rosso o verde, il suo posto è la galera. Poi da ministro dell'interno devo andare oltre la notizia". Così il ministro dell'Interno su quanto avvenuto al corteo antirazzista di Bari.



Tajani a Salvini: "Vuole la botte piena e la moglie ubriaca" - "Salvini vuole la botte piena e la moglie ubriaca: credo che questo, tra Lega e M5s, non sia un matrimonio di lunga durata. Alla fine sarà anche lui portato a dar vita a una coalizione di centrodestra anche per far nascere un nuovo governo". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, replicando al leader della Lega, Matteo Salvini.