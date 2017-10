William e Kate, il royal baby nascerà ad aprile

Fedeli ai social per gli annunci ufficiali, anche questa volta William e Kate si sono affidati a un breve comunicato su Twitter per rendere noto che in aprile nascerà il loro terzogenito. Intanto la splendida duchessa è già tornata ai suoi impegni istituzionali al fianco del marito dopo qualche settimana di riposo dovuta all'Hyperemesis Gravidarum di cui ha sofferto anche quando aspettava gli altri due figli.



Per i duchi di Cambridge è inoltre prevista una visita in Svezia e Norvegia all'inzio del nuovo anno.