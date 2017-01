Wags, ecco la formazione a Baku

Tutto pronto a Baku per la sfida degli Azzurri contro l'Azerbaigian. In campo scenderà una formazione tutto pepe e sex appeal che farà sbandare le curve dello stadio. In porta Ilaria D'Amico , in difesa la giovane Francesca Cormanni, al centrocampo la bella Nicole Murgia, in attacco l'affascinante Viktoria Varga. Ecco la formazione delle wags italiane.

Portabandiera degli azzurri sarà la giornalista Ilaria D'Amico, in attesa di una bambina dal portierone Gigi Buffon. In difesa le "storiche” (in quanto wags azzurre da tempo) Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, e Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini. A tifare Italia anche la fidanzata di Matteo Darmian, Francesca Cormanni, e quella di Mattia De Sciglio, Giulia. Poi si schierano Laura Zazzara, moglie di Marco Verratti, Valentina Baldini compagna di Andrea Pirlo e Ilenia Atzori, moglie di Alessandro Florenzi.



Seguono Caterina Castiglioni, moglie di Marco Parolo, e la sex bomb Nicole Murgia, fidanzata di Andrea Bertolacci. La giovane ex di "Tutti pazzi per amore” e de "I Cesaroni", da tempo è un po' sparita dalla tv, ma per Andrea la bella attrice è pronta a scendere in centro...campo. In attacco sfodera le curve Viktoria Varga, la modella bionda fidanzata di Graziano Pellè.