Ilaria D'Amico col pancione a spasso con l'ex suocero

Il pancione cresce e pure la famiglia allargata di Ilaria D'Amico. Eccola a spasso per le vie di Milano con il figlio Pietro e l'ex suocero, Antonio Attisani. Scarpe sportiva e look casual nero, la compagna di Gigi Buffon mostra con orgoglio le sue forme lievitate . Intanto il capitano bianconero vince in Champions contro il Siviglia e tira un sospiro di sollievo.

Proprio qualche giorno fa, Valerio Staffelli di Striscia la notizia aveva consegnato al portiere un mini tapiro per il bebè in arrivo. Si dice che dopo due maschi avuti da Alena Seredova e il figlio di Ilaria, Pietro, per la famiglia allargata Buffon-D'Amico sia in arrivo un fiocco rosa a gennaio . Nessuna conferma, ma il calciatore imbarazzato davanti alle telecamere ha detto: "È sicuramente un bel pensiero, anche perché è di famiglia: cominciare subito con un Tapiro è un qualcosa che lega. Al di là di tutto penso che, in questo momento, visto che la vita familiare va molto bene, c'è da risistemare quella lavorativa. Ci teniamo molto e purtroppo la nostra vita è condizionata anche dai risultati in campo".