Gigi Buffon: "Il terzo figlio? Sono abbonato ai maschi"

Non conosce ancora il sesso del terzo figlio in arrivo, parla della ex moglie Alena Seredova e dell'amore per l'attuale compagna Ilaria D'Amico. Gigi Buffon è un fiume in piena e racconta per la prima volta la sua situazione sentimentale. A Raisport il portiere della Juventus e della Nazionale confessa: "Femmina o maschio? Non sappiamo niente e non abbiamo ancora scelto i nomi. Io però sono abbonato ai maschi, aspettiamo e vedremo".