Ilaria D'Amico al cinema, che pancione sexy!

Pancione in bella vista per Ilaria D'Amico alla prima del film "Inside out" a Roma. La giornalista, compagna di Gigi Buffon, ha sfoggiato un miniabito nero a spalle larghe, con inserti in pizzo, che evidenziava le sue curve morbide accentuando però anche il lato sexy e sensuale che le appartiene. Immancabile tacco 12 e capelli sciolti sulle spalle per la conduttrice tv che, si dice, aspetti una femminuccia.

Secondo le indiscrezioni, per la compagna del portiere della Juventus e della Nazionale sarebbe in arrivo un fiocco rosa. Il primo per entrambi, visto che lei ha già un maschietto, Pietro, avuto dall'ex compagno Rocco Attisani. E Gigi è papà di Louis Thomas e David Lee, avuti dalla ex moglie Alena Seredova.



Impeccabile, elegante e in grande forma, la D'Amico ha preso casa in centro a Milano: un attico super lusso in grado di ospitare non solo la bimba che porta in grembo, ma anche tutta la famiglia allargata della coppia. Ligia al dover e puntuale in redazione, Ilaria sfoggia il suo pancione con orgoglio e naturalezza nei suoi outfit minimal-chic e senza scendere mai dai tacchi.