Gavettoni e wags, guarda i calciatori al mare

Sardegna, Sicilia, Eolie, mare, spiaggia, gavettoni e wags. I calciatori si rilassano in vacanza tra petti nudi e muscoli stesi al sole, bombe d'acqua tra amici, cene in piscina, coccole a mogli e figli. In Sardegna sono spiaggiati Claudio Marchisio, Andrea Barzagli, Marco Verratti, Domenico Criscito, Antonio Cassano, Antonio Nocerino, El Shaarawy. In Sicilia c'è Marco Storari, Pippo Inzaghi a Formentera, come Alberto Aquilani.

Inzaghi si diverte tra bagni di sole, lettura sotto l'ombrellone e partite a racchettoni. Marco Verratti se la spassa con il suo piccolino, mentre Antonio Cassano non resiste alla tentazione di un bel gavettone e così "doccia" Domenico Criscito intento a prendere il sole sulla sdraio. Reunion di wags in Sardegna che si scattano selfie in bikini bombastici e fisici mozzafiato. El Shaarawy pratica flyboard in compagnia di amici. Ma non solo. Sfoglia la gallery e scopri cosa fanno i calciatori in vacanza...