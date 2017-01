Vip, siamo rimaste in mutande!

09:56 - Micro, di pizzo, sottili come un filo interdentale... quando le star restano in mutande sui social lo spettacolo è garantito. E tra selfie e belfie, ovvero scatti fronte e retro le bellissime dello showbiz sfilano su Instagram e mostrano solo gli slip. Ridottissimi come quelli rosa di Rita Rusic o leopardati come quelli di Lady Gaga...

Piegata ad angolo retto per gli esercizi del mattino la popstar irriverente e trasgressiva si dedica al benessere psicofisico e sfoggia su Instagram mutandine maculate e un fisico super tonico. Puntano sulla seduzione invece Marika Fruscio, Laura Cremaschi e Priscilla Salerno con selfie allo specchio in cui mostrano intimo in pizzo e trasparenze super sexy. Più sportive, ma ugualmente intriganti Claudia Romani, Elena Morali e Siria De Fazio in slip di cotone aderentissimi. Per tutte un solo commento, quando le vip restano in mutande è sempre e comunque un bel vedere!