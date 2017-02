Vip, guarda come erano piccoli...

Un piccolo e sorridente Leonardo Pieraccioni è protagonista di uno scatto seppiato. "A casa dei nonni in Via di Mezzo. Col mio primo cellulare", cinguetta a margine della foto. Immagine in bianco e nero di una baby Alba Parietti in vacanza a Varazze con un grande salvagente tra le mani e un bel corpicino filiforme.



Sorriso, frangetta e... idee già molto chiare per una bellissima e minuscola Eleonora Abbagnato in tutù con le scarpette da ballerina. Invece per Claudio Marchisiotorta e muso lungo per il suo compleanno. Il calciatore della Juventus, sottolinea: "Grazie a tutti per gli auguri! Già da piccolo amavo festeggiarli,non si vede?!?!".



Viso tondo... come una pallina da tennis quello di Fabio Fognini, seduto su una panchina al sole, a pochi mesi.



"I compiti delle vacanze li amavo come i lavori forzati" è il divertente commento di Nicolas Vaporidis in versione piccolo studente.



