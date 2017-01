Vip alla prova décolleté

Abiti attillati, reggiseni push up e scollature vertiginose, in primo piano i décolleté delle star. Strizzati, esagerati e incontenibili. C'è Costanza Caracciolo che sembra wonder woman e Jane Alexander con un seno versione XXL e poi Laura Cremaschi, Cecilia Capriotti e le esagerate Amber Rose e Marika Fruscio, maggiorate da cardiopalma....

Sempre più scoperte, sempre più prosperose. Al potere seduttivo di un generoso décolleté non resiste nessuno e le vip lo sanno. Sui social si scoprono quanto basta per accendere l'immaginazione e la fantasia dei follower. E così ecco l'Instagram bollente di Cecilia Capriotti che dedica sempre al suo prosperoso seno grandi primi piani. Poi Claudia Romani in bikini nero taglia extra large. Esplosiva la "balconata" di Nickij Minaj e anche quella di Natalia Mesa Bush, che espongono floridi seni prosperosi da cardiopalma. E ancora Kim Kardashian, Kelly Brook, Cristina Buccino e Beyoncé, che puntano sull'effetto "no reggiseno" per lasciare tutti a bocca aperta!