Victoria Beckham fa causa a una pizzeria che l'ha definita anoressica

"Grassi" guai per una pizzeria di Battle Hill a nord-est dell'Inghilterra che dopo aver utilizzato per tre anni sul retro del suo furgoncino una caricatura di Victoria Beckham che indossa una fascia con la scritta "Anorexic fashion icon" per pubblicizzare una pizza sottile appena 2 millimetri, si è visto far causa proprio dall'ex Spice Girl. Per la serie... la crosta della pizza è più sottile della magrissima stilista.

Non si scherza con i disturbi alimentari e non si scherza con la magrezza della signora Beckham. Lezione che ha imparato a sue spese un pizzaiolo inglese che per reclamizzare la sua pizza finissima (più sottile, a suo dire, della elise stilista) ha utilizzato una caricatura "pelle e ossa" della ex Spice Girl con tanto di fascia con la scritta "Anorexic fashion icon". A fianco dell'immagine campeggia lo slogan "La nostra nuova pizza Victoria Beckham è spessa solo 2 millimetri" da cui partono due frecce, una che punta verso la Beckham con il commento "Questa non è sottile", e l'altra verso una pizza fumante: "Questa è sottile".



Una trovata pubblicitaria che la moglie di David non ha gradito e per la quale ha deciso di fare causa. Un portavoce della stilista ha infatti dichiarato: "È davvero inappropriato utilizzare una malattia come questa così, ed è diffamatorio essere così insensibili con la reputazione di una persona. Questa vicenda è ormai tristemente un caso legale".



Sono servite a poco le scuse del manager del ristorante sottolineando che l'azienda non aveva intenzione di prendere alla leggera una malattia tanto grave.