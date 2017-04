Victoria Beckham riceve l'Obe dal principe William

Victoria Beckham ha ricevuto l'OBE (Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico) dal principe William. Non è la prima volta per la famiglia Beckham: 13 anni prima era toccato a David. Ora il calciatore è stato offuscato dalla moglie designer che ha saputo contraddistinguersi per il suo stile chic e raffinato.

La ex Posh Spice si è presentata a Buckingham Palace con il marito per la cerimonia ufficiale. Indossava un elegante abito nero, tacchi vertiginosi e capelli raccolti, ma al cospetto del duca di Cambridge è apparsa uno scricciolo timido e compito. Si è detta subito fiera dell'onorificenza ricevuta e ha ringraziato tutti sui social. Poi via di corsa a festeggiare in un locale di Londra insieme ai figli, Brooklyn, 18 anni, Romeo, 14, Cruz, 12, e Harper, 5, ai parenti e agli amici più stretti. Victoria ai giornalisti dopo la cerimonia ha detto: “Se sognate in grande e ci mettete un sacco di impegno, si possono realizzare grandi cose”.