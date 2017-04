Brooklyn Beckham, ecco il suo primo tatuaggio

Come i bravi ragazzi ha aspettato di compiere diciotto anni per farsi il primo tatuaggio, ma Brooklyn Beckham potrebbe essere già pronto a seguire le orme del padre David che ha gran parte del corpo ricoperto da inchiostro. Il primogenito dei Beckham si è affidato al noto tatuatore di Los Angeles Mark Mahoney per farsi incidere un indiano d'America sull'avambraccio, molto simile a quello che il padre sfoggia sul torso. Poi l'aspirante fotografo lo ha mostrato orgoglioso su Instagram...