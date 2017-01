Vanessa Incontrada, cicogna in arrivo

Cicogna in arrivo in casa Incontrada. Secondo "Chi" Vanessa sarebbe in attesa del suo secondo bambino, dopo Isal, nato nel 2008 dall'unione con Rossano Laurini. Al momento nessuna conferma, ma pare che nel corso di un evento a Verona abbia voluto al suo fianco il suo medico, il chiropratico e i genitori. Su Instagram nessun indizio... ma solo tanti primi piani del viso.

Si dice che quando una donna taglia i capelli ci siano delle novità in arrivo. E Vanessa ha trasformato proprio di recente la sua lunga chioma in un caschetto mosso che le incornicia perfettamente il viso. Lei ancora non si pronuncia, ma nel mondo dello spettacolo è difficile riuscire a nascondere un segreto e infatti si vocifera di una cicogna bis in arrivo. Il settimanale "Chi" riporta che durante un evento non abbia mai scoperto la pancia. Non solo, gli intimi le hanno fatto gli auguri per la neo gravidanza, ma lei ha chiesto un rispettoso silenzio per scaramanzia.