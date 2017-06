Vanessa Incontrada, burrosa e bella: "La felicità è sentirsi amata"

"Si ok, tutto bello e bellissimo, ma fai qualcosa per i glutei e quella cellulite! Si fa fatica a guardarti...", "Grande dibattito tra me e la mia signora: lei sostiene che il sederotto di Vanessa Incontrada sia rifatto", "Sembra che abbia delle protesi" sono alcuni dei messaggi che sono stati indirizzati alla conduttrice impegnata nei giorni scorsi all'Arena di Verona al fianco di Carlo Conti in occasione di un evento musicale trasmesso in tv.



In una società più social che reale in cui è più importante apparire che essere, Vanessa risponde alle critiche sollevate sulle sue curve formose, elegantemente esibite, sottolineando che la felicità è sentirsi amata e lei lo è non solo dai follower che le dimostrano tutto il loro affetto con messaggi che inneggiano alla sua bellezza, ma anche da parte dei colleghi, tra cui Carlo Conti, che sul suo profilo Instagram cinguetta: "Vanessa sei una delle donne più belle , intelligenti, brave , che ama il proprio lavoro... Che io conosca... Continua sempre così ! E non ti curar di loro..... sei bellissima". Anche la modella curvy Elisa D'Ospina ha espresso la sua opinione: "Appena vedete una donna con un po' di carne attorno alle ossa andate in panico. Fatevene una ragione: c'è anche chi se ne frega dei vostri stereotipi".