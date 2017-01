Vanessa Incontrada, bikini e doccia bollente alle Maldive

Si è regalata due settimane di vacanza a Soneva Fushi, alle Maldive, per rilassarsi e rigenerarsi in mezzo al verde. Con lei c'è anche il figlio Isal che compare in qualche scatto. Bellissima, l'attrice spagnola condivide il suo album esotico tra foto in riva al mare e sotto la doccia davvero conturbanti.

Ha recentemente aperto un blog in cui si racconta con sincerità e passione. E anche in vacanza parla di sé pubblicando scatti senza filtri. Immersa in un'oasi di pace si gode il silenzio e la bellezza del luogo che si distingue per essere "eco chic".



Tra tanta natura Vanessa regala anche degli scatti in bikini mettendo a nudo le sue linee formose prima immersa in piscina sorridente più che mai, poi mentre si concede una doccia all'aperto: seno tonico in primo piano e un profilo del viso spettacolare per l'attrice che di recente ha firmato una collezione di abbigliamento per Elena Mirò. “Gli stilisti non devono penalizzare le donne facendole sentire grasse anche solo con una taglia 44”, ha dichiarato la Incontrada nel concept store Miroglio in Piazza della Scala in occasione della recente Fashion Week a Milano.