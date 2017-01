No filter, ecco le star che non si vergognano

Via il trucco, via l'inganno. Solo bellezze acqua e sapone che si affacciano sul social mostrando il proprio viso con le sue piccole imperfezioni quotidiane e.. grandi occhiaie. Come quelle che svela in uno scatto in bianco e nero Adele o Samantha De Grenet prima di sottoporsi "ai miracoli del trucco". Ma anche la pop star JLo che mette in luce la sua carnagione ambrata mentre Cristiana Capotondi le efelidi sul naso...

Luxuria, sempre impeccabile, sul social preferisce denunciare la presenza di frigorifero abbandonato sotto casa che coprire qualche piccola rughetta di espressione. Simpatica come sempre, la speaker piace anche così.



Un viaggio in treno con la musica alle orecchie per Camila Raznovich e uno in auto per Justine Mattera non necessitano di grandi "pennellate". La conduttrice assorta nei suoi pensieri mostra uno sguardo profondo, la sexy blogger mette in primo piano i suoi grandi occhi azzurri.



A grande sorpresa compare senza trucco pure Loredana Lecciso. Chi lo avrebbe mai detto? E invece la compagna di Carrisi mostra il suo viso al naturale mentre si crogiola a letto. Senza rossetto acceso, matita agli occhi e mascara scopriamo un bellissimo viso...



E poi ancora Katie Holmes, Gwineth Paltrow, Anna Safroncick, Jlo, Adele, Samantha de Grenet...