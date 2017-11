Vacchi nei guai (finanziari), cala le mutande a Porto Cervo

Mister 10milioni di seguaci è nei guai. Mentre naviga con il “Viento” (il suo primo singolo) in poppa con la nuova fidanzata Ariadna Gutierrez dopo aver festeggiato con party da nababbi i suoi 50 anni , una brutta tegola si abbatte su Gianluca Vacchi. QN, La Nazione, il Resto del Carlino scrivono che gli sono state sequestrate ville e barche per dieci milioni di euro. Lui sulle pagine di Chi cala gli slip e mostra le sue doti...imprenditoriali.

Secondo quanto si legge, il manager avrebbe accumulato un debito milionario con Banco Bpm e gli sarebbero stati pignorati yacht, ville, azioni. Se sia in odor di fallimento non si sa, visto che Mister Enjoy ha appena lanciato il suo primo singolo e dopo gli arditi balletti social si prepara a conquistare con la sua musica. Intanto a Porto Cervo si gode l'estate mostrando il suo costumino bianco con le doti in vista. Ma come scrive il settimanale Chi: sarà davvero mister big o c'è il trucco?”.