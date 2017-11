Gianluca Vacchi, su Instagram l'anteprima del suo brano "Viento"

8 agosto 2017 16:16 Gianluca Vacchi, su Instagram lʼanteprima del suo brano "Viento" Dopo essere diventato "re dei social", lʼimprenditore vuole sfondare anche nella musica dance. I fan si complimentano: "Che ritmo!"

Gianluca Vacchi fa sul serio: è in dirittura d'arrivo la sua prima creazione musicale da deejay, "Viento". Una parte del pezzo dance è stato condiviso dall'imprenditore sul suo profilo Instagram e ha già ottenuto 2 milioni di visualizzazioni. Nell'anteprima del video della canzone, in pieno stile "Mr. Enjoy", ci sono belle ragazze che si divertono in piscina e che ballano in discoteca, mentre Vacchi si diletta alla consolle.

"Viento is coming", scrive trionfante Vacchi nella didascalia che accompagna l'anteprima del video della canzone, che - a giudicare dai commenti degli utenti - è destinata a diventare una delle hit del 2017. Sono molti infatti i complimenti per il suo primo pezzo ("Muy buen ritmo", "Love it"), accompagnati dalla richiesta di pubblicare la canzone il prima possibile.

Non mancano, tuttavia, opinioni negative sia su "Viento" ("E' ripetitiva") sia sulla nuova veste in cui si mostra l'imprenditore, quella di deejay ("Ora fai musica pure tu"). Mr. Enjoy - fresco di festegiamenti per i suoi 50 anni e del suo fidanzamento con la bella Ariadna - non sembra però interessarsi delle critiche e continua dritto per la sua strada, deciso a sfondare anche nel mondo della musica dance dopo essere diventato ormai cinquantenne il 're dei social'.