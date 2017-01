Una sex bomb per Giorgio Pasotti: guarda le foto hot di Felicia

Pasotti, 42 anni, pare avere una passione per le straniere bionde. Felicia è bionda come Nicoletta e come lei è straniera (la Romanoff è discendente degli zar di Russia). Dal 2014 l'attore non ha più avuto una relazione stabile e forse con la modella di 14 anni più giovane potrebbe aver trovato l'amore. I due sono stati beccati insieme a Roma. Lui sportivo con il trolley in mano, lei sensuale come sempre con camicia bianca e gonna sotto la quale si intravedeva l'autoreggente in pizzo.