Troppe bollicine, Kate Moss è a pezzi

Scatenata e sempre la più chiacchierata delle party-girl inglesi. Kate Moss non si smentisce e durante la festa per il centenario di Vogue mostra le sue trasformazioni prima e dopo i brindisi e le bollicine. La top appare bellissima ed elegante in un abito di paillettes e tulle, che a fine festa resta letteralmente a pezzi. Proprio come Kate.