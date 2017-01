Tomaso Trussardi, una mattina rovinata: multato si sfoga su Facebook

Non è proprio andata giù a Tomaso Trussardi la multa presa a Milano, in piazza della Scala, mercoledì mattina. Il marito di Michelle Hunziker è stato fermato da una pattuglia mentre con la sua auto d'epoca si recava in motorizzazione per farla immatricolare. Il risultato sono stati 5 punti tolti dalla patente e lui si è sfogato su Facebook...

L'amministratore delegato della Trussardi è stato bloccato di mattina presto da una pattuglia decisamente nutrita. E qui c'è la prima cosa che non gli è andata giù. "Sono stato fermato da sei agenti della Polizia Locale di Milano (due volanti e due moto...) - racconta nel suo post -. Capisco la tensione del momento, ma fermare una persona alle 7.30 della mattina in giacca e cravatta... lasciatemi dire, non del tutto sconosciuto... con la sua auto d'epoca mentre stava cercando di andare in motorizzazione ad immatricolarla (regolarmente provvisto di targa prova)... Lo trovo a dir poco eccessivo, in un momento in cui le attenzioni delle nostre amate forze dell'ordine dovrebbero essere rivolte a ben altre cose...".



Fatto sta che i vigili non solo non lo hanno riconosciuto ma nemmeno si sono fatti tranquillizzare dall'aspetto elegante e dall'auto d'epoca. Quindi regolare controllo che si è risolto con punti decurtati dalla patente non per la mancanza di targa, in quanto regolare, ma per un altro motivo... "Alla fine di tutto mi hanno tolto 5 punti perché avevo il navigatore del telefonino cellulare acceso appoggiato sul sedile lato passeggero... - dice - dato che ovviamente l'auto (vista l'età) ne è sprovvista. Questo secondo loro mi avrebbe potuto distogliere dalla normale guida".