Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, una cena molto indigesta

L'amore non è bello se non è litigarello, anche secondo la coppia più fashion e invidiata d'Italia. La sexy showgirl e il rampollo della casa di moda, beccati al ristorante sembrano mostrare musi lunghi e nervi tesi. Certo a tutte le coppie capita. Negli scatti di Novella 2000 pare che la cena sia stata proprio indigesta, visto che il clima pesante si è prolungato oltre la tavola. Anche quando salgono in auto e sfrecciano via i due hanno il viso cupo e l'aria delusa. Ma i sorrisi arrivano dopo per la festa mondana. Quando elargiscono sorrisi e baci a onor di flash e tutta la tensione accumulata svanisce.