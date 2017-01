Michelle Hunziker mostra la pancia

Dopo tre femmine, Aurora (avuta dall'ex Eros Ramazzotti), Sole e Celeste, ci vorrebbe un maschietto in casa Hunziker-Trussardi. Che la cicogna sia già in volo? L'unico indizio per ora sarebbe un pancino appena accennato, magari solo colpa di un abito o forse un dolce segreto pronto a svelarsi. Del resto, anche per le precedenti gravidanze Michelle ha ben nascosto le curve fino all'annuncio ufficiale... Dopo Ilary Blasi, che ha annunciato in tv di essere in attesa del terzo bebè, dobbiamo aspettarci una comunicazione durante le prossime puntate di Striscia La Notizia? Occhi aperti sulle forme di Michelle e orecchie puntate alle parole della showgirl...