Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si fanno un regalo da 200 mila euro

Non è proprio una "familiare", ma è la nuova auto di famiglia e... che auto! Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono regalati un bolide da pista da quasi 200 mila euro, una Porsche arancione, che arriva ad una velocità massima di 310 chilometri all'ora e che... presumibilmente non utilizzeranno per andare a fare la spesa con i bambini! Adesso la conduttrice di Striscia e il rampollo della famosa casa di moda vanno davvero... al massimo!

Un matrimonio e due figli in tempo record, per due come loro ci voleva proprio un mezzo super veloce. E così Michelle e Tomaso si sono lasciati andare con un acquisto super lussuoso. Alettone posteriore, dettagli curatissimi, coloro sgargiante, un vero gioiello da sfoggiare in strada per non passare inosservati. Perfetta per i signori Trussardi, che sotto la lente d'ingrandimento dei media sono abituati a vivere ogni giorno.