Tess Holliday, pappa e ciccia con il suo bambino

Una bella riflessione sulla maternità, sulle gioie e sulle paure da mamma. Tess Holliday prende spunto da questa immagine mentre allatta per ricordare. “Quando ho rivisto questa foto un'ondata di tristezza si è riversata su di me, ma ora vedo solo il mio piccolo... La vita è straordinaria, l'amore è complicato...”. Ora la 31enne modella di taglie forti ammette di essere felice e grata alla vita per quel che le ha donato. Tess è sempre stata sincera con i suoi follower e non ha mai nascosto nemmeno i momenti difficili della sua maternità. Tempo fa aveva descritto i cambiamenti del suo corpo dicendo “Ho nuove smagliature, mi sento come un estraneo nel mio corpo”. Non si riconosceva allo specchio e ci ha pensato bene prima di scrivere sui social, poi ha ritenuto fosse giusto dire come si sente una donna che ha appena partorito e si è lasciata andare alle confidenze.