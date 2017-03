Molto più che curvy! Tess Holliday si mette completamente a nudo

Lotta contro gli standard di bellezza stereotipati. Per questo la modella oversize Tess Holliday si è messa completamente a nudo in un video in bianco e nero. La 31enne dalle misure esagerate ha aderito a un progetto provocatorio del fotografo Scott Nathan. Le uniche istruzioni per le pose: ascolta la musica e non distogliere lo sguardo al centro dell'obiettivo.