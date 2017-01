Stefano De Martino "si vede" con Katy

Se per Belen il capitolo Stefano De Martino è definitivamente chiuso, per il ballerino sembra addirittura arrivato il momento di aprirne uno nuovo. E non con lei. L'ex signor DeMartinez infatti non nasconde la sua piacevole frequentazione con una mora mozzafiato, che adesso ha anche un nome. Si tratta di Katy Louise Saunders, 31 anni, attrice e modella diventata popolare con il film "Tre metri sopra il cielo", con ha trascorso una piacevole serata romana documentata dai paparazzi di Chi.

"Ci conosciamo da tempo e siamo usciti insieme", commentano i due, incalzati dai rumors che li danno già per fidanzati. Niente di tutto ciò. Almeno per il momento: "L'ho conosciuto anni fa tramite amici comuni e ci siamo ritrovati tempo fa per caso ad una cena a Roma", racconta Katy, padre britannico e madre colombiana, in Italia da quando aveva 15 anni (adesso ne ha 31), una laurea in economia aziendale alla Bocconi e già parecchi film "importanti" nel suo curriculum. Nella sua vita sentimentale passata spicca una lunga relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Adesso invece "frequenta" Stefano De Martino: "E' un ragazzo gentile, bravo. La nostra vicinanza? Siamo amici, ci frequentiamo. Definirei così il rapporto che ho con lui". Stefano non si pronuncia. Lui preferisce che siano i fatti a parlare e lascia che il tempo dia le risposte giuste.