Sportivi al mare, scopri le vacanze più calde

Sui profili social delle ladies del pallone si scoprono bikini mozzafiato e cartoline paradisiache dalla spiaggia. I compagni calciatori si rilassano e le belle mogli e compagne si lasciano immortalare stese al sole mostrando curve pazzesche. Ludovica Caramis, moglie di Mattia Destro, è uno schianto sulla barca mentre galleggia con il fondoschiena al sole; Nicky Varga, fidanzata di Graziano Pellè, posta foto ricordo da Bali; Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, si concede una foto sulla spiaggia, ma poi preferisce i video notturni tra balli e risate in compagnia; Andrea Barzagli è in Sicilia con la famiglia. Giorgio Chiellini si è rifugiato alle Bermuda con la moglie Carolina Bonistalli, la loro bimba e una coppia di amici, mentre Michela Quattrociocche si mette in posa tra le acqua sarde per lasciare senza fiato i follower. Con Aquilani troviamo anche l'ex calciatore Massimo Ambrosini e famiglia. Francesca Piccinini, alias “la picci”, cinguetta da Dubai e Matteo Darmian si gode la luna di miele a Los Angeles con Francesca Cormanni. Ma non solo. Sfoglia la gallery e scopri chi è andato dove...