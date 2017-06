"Gallo" Belotti, luna di miele a Ibiza con gli amici calciatori

“Brindiamo alla vita a due” è l'augurio di Giorgia Duro in vacanza alle Baleari insieme al neosposo Andrea Belotti e agli amici. Il Gallo per la luna di miele ha scelto l'isola spagnola e tra collane di fiori, parrucche in testa e calici alzati si diverte insieme alla moglie e ai colleghi Mattia Destro e Luca Caldirola, cone le rispettive mogli Ludovica Caramis e Marija.