Spogliatoio da spiaggia, ecco dove sono i calciatori

Un tuffo dove l'acqua è più blu, un bacio appassionato, una gita in barca con gli amici, un bagno di sole sulla spiaggia cocente, tutto rigorosamente lontano dal tappeto verde. I calciatori sono spiaggiati con mogli e fidanzate al mare per le vacanze. Ecco dove sono finiti Dybala, Borriello, Cerci, Morata, Antonelli, Perin e Pavoletti...

Passione alle stelle con Antonella Cavalieri per Paulo Dybala. Il calciatore è al Forte Village in Sardegna insieme al compagno di squadra Claudio Marchisio, ma soprattutto con la fidanzata con la quale scambia baci e coccole da spiaggia. Hanno scelto invece Formentera Alessio Cerci con la moglie Federica Riccardi, e Alvaro Morata con la fidanzata veneziana Alice Campello. La famiglia di Alice possiede un parco auto mica da ridere, ma per le vacanze la coppia ha scelto di viaggiare a pelo d'acqua!



Luca Antonelli e la moglie Marta Comparoni si godono la loro piccolina di appena due mesi passeggiando al tramonto in riva al mare, mentre Marco Borriello si scatena più che mai con gli amici a Ibiza. Vacanza in compagnia per i due genoani Mattia Perin e Leonardo Pavoletti che con le fidanzate navigano nelle acque di Palmarola.