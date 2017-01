Simona Borioni: "Con Rosalinda Celentano è finita per colpa dell'alcol"

Nell'intervista, prosegue raccontando: "Sono stati 4 anni non semplicissimi. Io non ho mai conosciuto la famiglia Celentano. Credo che se io e la sua famiglie ci fossimo tenuti per mano saremmo riusciti meglio a fare da cuscinetto e da rete ai disagi e alle problematiche di Rosalinda. Separati non si possono ottenere gli stessi risultati. Io, per 4 anni, Rosalinda me la sono vissuta completamente da sola".



E in merito al comunicato Ansa con il quale la figlia del "Molleggiato" ha annunciato la fine della storia d'amore, Simona sottolinea: "Non ne ero al corrente. Una doccia fredda. Dopo il comunicato ci siamo sentite. Lei tenta ancora, a suo modo, di farmi capire quanto mi ama e quanto ancora è legata a me".



