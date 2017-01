2 febbraio 2014 Simona Borioni e l'amore gay con Rosalinda "Papà Celentano ci vuole serene" La protagonista della fiction di Canale 5 "I segreti di Borgo Larici" si confessa a "Gente" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:36 - E' una delle protagoniste della fiction di Canale 5 "I segreti di Borgo Larici", ma Simona Borioni è balzata sulle pagine della cronaca rosa soprattutto per la storia d'amore con Rosalinda Celentano. A "Gente" l'attrice confida la telefonata avuta con papà Adriano: "Ci ha detto di stare serene".

"Claudia Mori l'ho conosciuta anni fa - racconta Simona - sotto casa di Rosalinda. E' stata gentile. Con Adriano Celentano ho avuto una telefonata a Natale. Rosalinda e io avevamo appena fatto coming out. E' stato simpatico, io gli ho detto che tengo moltissimo alla serenità di Rosalinda. Mi ha risposto che anche la mia è importante. Gli ho detto che finora ho avuto la forza di stare sempre con la schiena dritta. Ha accennato una risata. Molto rassicurante". Poi Simona ricorda di come ha parlato del rapporto con Rosalinda al figlio Samuele, di 13 anni: "L'ho guardato negli occhi e ho usato le parole amore, legame speciale. Volevo che lui fosse pronto. A tutto. Anche a chi avrebbe potuto apostrofarmi come lesbica, gay. Proteggerlo era prioritario".