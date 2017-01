Rosalinda Celentano: "Tra me e Simona purtroppo è finita... non so amare"

Da poco erano state immortalate insieme, abbracciate e apparentemente innamorate al Festival del Cinema di Roma. Ma forse qualcosa già si era rotto. "Incapace, attualmente, di amare ho deciso di lasciare libera sentimentalmente la signora Simona Borioni, augurandole di cuore tutto il bene del mondo."

E in quel "signora" c'è qualcosa che non va. Rancore, rabbia, forse anche solo la fredda reazione di chi sta soffrendo, ma ha deciso di non versare una lacrima.

"Erano alcuni mesi che tra noi le cose non andavano più bene, da una brutta vacanza d'agosto nella quale avevamo già cominciato a capire cosa stava accadendo".



E così la Celentano ha preso la decisione più diffiile: "Ho proprio fatto le valigie e sono tornata a Milano, e devo pensare a rimettere in ordine i pezzi della mia vita, anche se mi sento e sono ancora coinvolta".

Di chi sia la colpa non si può mai dire: "Quando un rapporto finisce la colpa non è mai di una persona sola, e poi non è un problema di 'colpe'. Ognuna ha fatto il possibile, però ormai ho capito che voglio e devo uscire dalla sua vita, devo lasciarla libera di rifarsi una vita, se vorrà, con chi vorrà".

Dietro a tutto la loro storia d'amore, difficile, "scomoda", difesa a spada tratta da ambedue di fronte al pubblico ma anche di fronte alle famiglie. E alla sua famiglia Rosalinda si è rivolta subito: "A mio padre ho detto le cose come stanno, e lui è stato molto comprensivo: ha tirato un sospiro e mi ha detto, mi dispiace, fate le cose per bene, mi raccomando".



E loro le cose le hanno fatte per bene, si sono lasciate. Anche se poi, con la sua dichiarazione pubblica, Rosalinda manda ancora un messaggio d'amore alla sua Simona: "Io sono sofferente, ma non arrabbiata. Per un po' sarà difficile ma poi passerà. Starò male, ma la libero da me".