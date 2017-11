Serena Williams, matrimonio da un milione di dollari

Matrimonio da un milione di dollari per Serena Williams e Alexis Ohanian che per suggellare il loro amore davanti ad amici e parenti non hanno badato a spese. In compenso hanno messo qualche paletto. Ovvero agli invitati, che solo la mattina delle nozze riceveranno dettagli sugli spostamenti esatti, verranno sequestrati gli smartphone, perché la campionessa di tennis ha firmato un accordo in esclusiva con l'amica e direttrice di Vogue Anna Wintour. Gli scatti finiranno quindi sul celebre magazine.



La tennista, che tempo fa affermò di "andare in pensione" quando sarebbe diventata madre, in realtà è pronta a tornare in campo per gli Australian Open del gennaio 2018, lo stesso torneo vinto lo scorso anno contro la sorella Venus quando era già in dolce attesa.