Raoul Bova: "Mi prendo un anno sabbatico"

Lo abbiamo visto a Venezia un mese fa durante un weekend romantico con la sua nuova compagna Rocio Munoz Morales e la loro piccolina, Luna. Ora Raoul Bova ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi di più alla famiglia. "Prendo un anno sabbatico per stare con i miei figli" ha comunicato l'attore 44enne, lontano dalle scene già dalla nascita della sua terzogenita.

"Al momento sono in una pausa di riflessione. Mi sono preso un anno di riposo per dedicarmi ai miei figli. Fare progetti diversi rispetto a quelli fatti finora, progetti che mi riempiono il cuore". Ha detto Bova, a margine della sua partecipazione al calendario speciale della "Sorridendo Onlus", realizzato per scopi benefici e in particolare per un progetto legato alla costruzione di un maneggio per l'ippoterapia gratuita.



Raoul Bova nel 2000 ha sposato Chiara Giordano dalla quale ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. Dopo la separazione della coppia nel 2013, l'attore ha iniziato una relazione con la modella spagnola Rocio Morales, di 17 anni più giovane, conosciuta sul set del film "Immaturi - Il viaggio".