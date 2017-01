Ramazzotti e Pellegrinelli, feste "perfette" a Miami

Il tour è stato “Perfetto”, così sono pure le vacanze di Eros Ramazzotti. Dopo aver chiuso un cammino di quindici mesi in giro per il mondo, il ragazzo di periferia è volato negli States con la famiglia. A godersi il sole, il mare e le curve della bellissima moglie, Marica Pellegrinelli, come mostrano le foto del settimanale Diva e Donna che la ritraggono in bikini supersexy.

Mamma di Gabrio Tullio e Raffaela Maria, la Pellegrinelli è affascinante stretta in un bikini bianco che esalta le sue misure perfette. Eros non ha occhi che per la moglie e i due figli e le sue vacanze natalizie sono davvero speciali. Ad Assago a chiudere il tour con un concerto “perfetto” c'era anche Marica, tra il pubblico nelle vesti di fan sfegata pronta a cantare e ad agitarsi per ogni canzone. Poi via di corsa a casa a preparare i bagagli. Ora si godono spensierati le meritate vacanze e il loro album dalla spiaggia è uno spettacolo.