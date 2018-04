Paola Di Benedetto: "Francesco Monte mi ha presentata a suo padre"

Il passato amoroso della coppia sembra essere ormai alle spalle. "Sono stata insieme all'ex calciatore del Vicenza Matteo Gentili per quattro anni, ma ci siamo lasciati prima della mia partenza per l'Isola. Avevo chiuso quel capitolo, sono andata in Honduras da single" afferma la showgirl.



E la ex di Monte, Cecilia Rodriguez? "Lei appartiene al passato di Francesco, i sentimenti tra loro si sono spenti. Non temo nulla: lui e io siamo andati oltre voltando pagina insieme".



L'ultimo pensiero è per l'Isola dei Famosi: "Vorrei che vincesse Francesca Cipriani. E magari che Francesco fosse invitato alla finale per mettere definitivamente alle spalle il caso 'canna-gate'".