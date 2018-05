Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati

Tanti sorrisi, chiacchiere, un pranzo insieme e null'altro al momento per Paola e l'amico Mimmo, pizzicati a camminare vicini sotto la Madonnina. Una giornata di svago per la Di Benedetto che avrebbe detto addio a Monte. Almeno così ha svelato a "Domenica Live" Roberto Alessi, direttore di "Novella 2000". Conferma di una crisi (pre)annunciata? Troppi indizi hanno alimentato il gossip in questi giorni. I due non si vedono più insieme e lei in una diretta su Instagram ha puntualizzato: "Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti... e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Io confido anche nell'intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, ci sia chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l'Italia, anche io, e niente… A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso".



Tra tanti ipotesi anche quella che tra Paola e Francesco ci fosse di mezzo un altro uomo, Marco Ferri. Ma proprio sui social lei ha messo tutti a tacere: "Marco? Ma state scherzando spero".