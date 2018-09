Palmas-Magnini, amore "on the road"

Giorgia Palmas e la sua dolce metà Filippo Magnini si sono regalati un breve viaggio "on the road" raggiungendo gli scorci più suggestivi della Sicilia. La coppia, sempre più affiatata e con grandi progetti per il futuro, si è goduta uno scenario fantastico tra tramonti spettacolari e natura selvaggia prima di dedicarsi ai rispettivi impegni. La conduttrice in queste ore è rientrata nella sua Milano per vivere la settimana della moda e l'atleta si è spostato in Sardegna per un evento in barca.