Giorgia Palmas e Filippo Magnini in vacanza a Londra con Sofia

“Attenti a quei tre, noi” scrive nelle didascalie delle immagini londinesi Giorgia Palmas. La ex velina è in viaggio con il fidanzato Filippo Magnini e la figlia Sofia, avuta dal suo ex Davide Bombardini. Harry Potter Studios, National History Museum, Hyde Park le mete scelte per realizzare i desideri della bambina e come una perfetta famigliola i tre si divertono: “Giornata fantastica” scrive Giorgia a corredo di uno scatto.

L'estate è stata scoppiettante, all'insegna delle vacanze, della passione e della voglia di stare insieme. Palmas e Magnini sono stati in Sardegna e a Pesaro dalle rispettive famiglie, hanno partecipato in coppia a eventi mondani e a nozze di amici. Ora prima di riprendere le rispettive attività, si sono regalati una vacanza a Londra completamente dedicata a Sofia, la bambina della ex velina. Un programma scelto ad hoc per lei, che però piace ed entusiasma anche i due innamorati che non perdono occasione per lanciare reciproci cuoricini social.