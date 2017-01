28 settembre 2014 Nozze a sorpresa per George Clooney

"Sì" anticipato in cerimonia a Venezia Il matrimonio era atteso per lunedì, ma la star di Hollywood ha spiazzato tutti mettendo l'anello al dito alla fidanzata Amal Alamuddin già sabato sera. Si è trattato comunque di una cerimonia (officiata da Veltroni) che sarà valida legalmente solo dopo la registrazione a Ca' Farsetti, che avverrà lunedì

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:14 - George Clooney e Amal Alamuddin sono marito e moglie: l'attore americano e l'avvocato britannico di origine libanese hanno detto "sì" in una cerimonia privata a Venezia. L'annuncio dall'agente di Clooney, Stan Rosenfeld, che ha spiegato come i due "si sono sposati oggi, sabato 27 settembre, anche se il matrimonio era in programma per lunedì". Si è trattato, in realtà, della promessa solenne, mentre la registrazione ufficiale avverrà lunedì.

La cerimonia, secondo la tradizione dei matrimoni americani davanti al giudice di pace, è stata officiata in lingua inglese da Walter Veltroni, amico di Clooney. Il rito, per avere valore giuridico nel nostro Paese, deve essere seguito dal matrimonio celebrato da un ufficiale di stato civile, in una sede comunale, cosa che avverrà lunedì mattina a Venezia a Ca' Farsetti.



Nonostante la cerimonia anticipata, Venezia non si è comunque fatta trovare impreparata: sabato sera era infatti già in programma un megaparty che, ufficialmente, sarebbe dovuto essere semplicemente una "cenetta" offerta dall'attore alla fidanzata, ma che è diventato in realtà il ricevimento di nozze al blindatissimo hotel Aman di Palazzo Papadopoli. L'unica indiscrezione sulla torta: confezionata dal pasticcere dei vip Roberto Ramperti di Cermenate.



Clooney si è fatto attendere fino a tardo pomeriggio prima di giungere in motoscafo, mentre la futura moglie Amal era già da venerdì alloggiata nel resort 7 stelle in compagnia delle otto damigelle.



L'attore è giunto dal Canal Grande dopo essere passato sotto al Ponte dell'Accademia che traboccava di gente: è stato qui che i teleobiettivi dei fotografi hanno immortalato Clooney in un momento di forte emozione: l'attore ha sentito la folla che lo chiamava a gran voce, si è girato per salutare ed è parso sull'orlo della commozione.



Quindi l'arrivo alla porta d'acqua dell'hotel Aman: nell'impeccabile smoking Armani, Clooney ha lanciato gli ultimi saluti, lo 'smile' per i fotografi, e ha fatto il suo ingresso nel resort dove ad attenderlo c'era mezza Hollywood e l'intero jet-set internazionale: da Matt Damon alla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, da Ellen Birkin a Grante Helsov, grande amico di Clooney, da Cindy Crawford con il marito Rande Gerber, a Bono Vox e signora. Attesissimi, avrebbero invece dato forfait Bradd Pitt e Angelina Jolie, così come Sandra Bullock, che in laguna non sono mai arrivati.